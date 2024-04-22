TikTok звільнить ключового перемовника, який провалив лобіювання соцмережі у США — ЗМІ

Як відомо, Палата представників США проголосувала за заборону TikTok у США.
На фоні цього TikTok готується усунути головного консультанта Еріха Андерсена, відповідального за переконання уряду США в тому, що компанія робить достатньо, щоб запобігти занепокоєнню щодо її зв'язків з Китаєм, передає Bloomberg.
Еріх Андерсен вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати, що додаток робить достатньо, щоб запобігти доступу Китаю до даних американських користувачів або впливу на те, що вони бачать у своїх стрічках.
Ці зусилля не змогли переконати американських законодавців.
За словами людей, які говорили із Bloomberg на умовах анонімності, Андерсен покине свою нинішню посаду.
У TikTok повідомили, що інформація про можливе звільнення Андерсена ж неправдивою.
Раніше рекламодавці TikTok шукатимуть конкурентів, якщо Сенат США ухвалить рішення про заборону.
Додамо, Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking.
Крім того, TikTok підозрюють у поширенні пропаганди та теорій змов.
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