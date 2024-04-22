TikTok звільнить ключового перемовника, який провалив лобіювання соцмережі у США — ЗМІ

Юрисконсульт американської компанії TikTok і її китайської материнської компанії ByteDance Ltd Еріх Андерсен, який вів багаторічні переговори з американським урядом, може покинути посаду.

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Як відомо, Палата представників США проголосувала за заборону TikTok у США.

На фоні цього TikTok готується усунути головного консультанта Еріха Андерсена, відповідального за переконання уряду США в тому, що компанія робить достатньо, щоб запобігти занепокоєнню щодо її зв'язків з Китаєм, передає Bloomberg.

Еріх Андерсен вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати, що додаток робить достатньо, щоб запобігти доступу Китаю до даних американських користувачів або впливу на те, що вони бачать у своїх стрічках.

Ці зусилля не змогли переконати американських законодавців.

За словами людей, які говорили із Bloomberg на умовах анонімності, Андерсен покине свою нинішню посаду.

У TikTok повідомили, що інформація про можливе звільнення Андерсена ж неправдивою.

Раніше рекламодавці TikTok шукатимуть конкурентів, якщо Сенат США ухвалить рішення про заборону.

Додамо, Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking.

Крім того, TikTok підозрюють у поширенні пропаганди та теорій змов.

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