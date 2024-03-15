Рекламодавці TikTok шукатимуть конкурентів, якщо Сенат США ухвалить рішення про заборону, — ЗМІ

Як повідомляється, рекламодавці розробляють плани дій на випадок заборони TikTok.

Рекламодавці, які використовують TikTok для залучення молодих користувачів, спільно з конкурентами у соціальних мережах розробляють плани дій на випадок непередбачених обставин, таких як продаж або заборона додатка для коротких відео в США. Проте вони утримуються від зміни маркетингових бюджетів до того часу, поки не побачать офіційних дій Сенату. Про це пише Reuters.

Як відомо, республіканці Палати представників проголосували за те, щоб змусити китайську технологічну компанію ByteDance продати TikTok приблизно через шість місяців, інакше їй загрожує заборона, що є однією з найсерйозніших проблем для компанії, яка вже давно стикається з питаннями національної безпеки.

Білий дім закликав Сенат ухвалити законопроект, а президент США Джо Байден пообіцяв його підписати.

За словами експертів з реклами, Meta's Reels і YouTube's Shorts, найбільші конкуренти TikTok, отримають вигоду від рекламних бюджетів, якщо програма буде заборонена, пише Reuters.

TikTok не відповів на запит про коментарі. Компанія заявила, що скористається своїми законними правами, щоб запобігти забороні, яка, за її словами, «забере мільярди доларів з кишень авторів та малого бізнесу», пише видання.

"Імпульс навколо цього закону вищий, ніж у попередніх національних зусиллях зі скорочення або продажу TikTok, і рекламодавці пильно стежать за розвитком подій", - сказала Жасмін Енберг, головний аналітик дослідницької компанії Insider Intelligence.

Якщо законопроект буде прийнятий, «це змусить нас ще більше насторожитися», - сказав Джек Джонстон, старший директор із соціальних інновацій Tinuiti, фірми цифрового маркетингу, яка працювала з такими брендами, як Revlon та Elf Cosmetics.

Проте три фірми цифрового маркетингу, зокрема Tinuiti, повідомили виданню Reuters, що радять клієнтам зберігати «звичайний» підхід до TikTok, зазначивши, що вірусний додаток пережив кілька попередніх спроб обмежити його доступність у США.

Хоча рекламні бюджети плануються на кілька місяців вперед, бренди можуть швидко розміщувати чи розміщувати рекламу у соціальних мережах, щоб реагувати на події.

Високі ставки, пов'язані із забороною такого великого додатку, як TikTok, роблять повну заборону малоймовірною, повідомила одна фірма з цифрової реклами, відмовившись називати своє ім'я.

Продаж програми ймовірніший, і приблизно шестимісячний графік допоможе брендам підготуватися, сказав Джек Джонстон.

Якщо програма продається під час курортного сезону, критичного періоду продажів для багатьох компаній, «тоді з'являється трохи більше терміновості для брендів, які покладаються на цю пору року для отримання більшої частини своїх доходів», додав Джонстон.

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