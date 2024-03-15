Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Особам, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року, пропонують надати пільги для ввезення автомобілів в Україну. Відповідні законопроекти 11080 та 11081 про зміни до Податкового кодексу щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб залучених до захисту України і Митного кодексу – щодо особливостей оподаткування ввізним митом зареєстрували 13 березня група народних депутатів, серед яких Роман Костенко, Марія Мезенцева, Мар’яна Безугла та інші.

Як вказують автори, держава може мотивувати осіб, які належать до складу сил безпеки і сил оборони різними способами, включаючи фінансові стимули, соціальні пільги.

Проектом Закону передбачається внесення змін до Податкового і Митного кодексів щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб, залучених до захисту України, встановивши, що вони оподатковуються податком на додану вартість та акцизним податком з урахуванням таких особливостей:

для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони України, та під час дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, проходили службу не менше 36 місяців, - оподатковуються у половинному розмірі ставок, встановлених на такі операції згідно з Податковим кодексом;

для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони України та під час дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження), та/або осіб, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України, які звільнені з полону (крім осіб, які здалися в полон добровільно), - звільняються від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком.

передбачені податкові пільги застосовуються один раз на п'ять років виключно щодо одного транспортного засобу на одну таку особу.

передбачені податкові пільги не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з рф

податкові пільги не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, середньоринкова вартість яких становить понад 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, «є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

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