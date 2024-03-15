Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

14:40, 15 березня 2024
Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.
Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особам, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року, пропонують надати пільги для ввезення автомобілів в Україну. Відповідні законопроекти 11080 та 11081 про зміни до Податкового кодексу щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб залучених до захисту України і Митного кодексу – щодо особливостей оподаткування ввізним митом зареєстрували 13 березня група народних депутатів, серед яких Роман Костенко, Марія Мезенцева, Мар’яна Безугла та інші.

Як вказують автори, держава може мотивувати осіб, які належать до складу сил безпеки і сил оборони різними способами, включаючи фінансові стимули, соціальні пільги.

Проектом Закону передбачається внесення змін до Податкового і Митного кодексів щодо встановлення податкових пільг на операції з ввезення транспортних засобів для осіб, залучених до захисту України, встановивши, що вони оподатковуються податком на додану вартість та акцизним податком з урахуванням таких особливостей:

  • для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони України, та під час дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, проходили службу не менше 36 місяців, - оподатковуються у половинному розмірі ставок, встановлених на такі операції згідно з Податковим кодексом;
  • для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони України та під час дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження), та/або осіб, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України, які звільнені з полону (крім осіб, які здалися в полон добровільно), - звільняються від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком.
  • передбачені податкові пільги застосовуються один раз на п'ять років виключно щодо одного транспортного засобу на одну таку особу.
  • передбачені податкові пільги не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з рф
  • податкові пільги не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, середньоринкова вартість яких становить понад 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський  проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, «є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва