У Києві псевдоволонтерка ошукувала людей під приводом знижок на будівельні товари

У Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни громадян під приводом знижок в мережі будівельно-господарських магазинів.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть жінку, яка вчинила шахрайство, ошукуючи людей, які постраждали від війни, під приводом надання знижок в мережі будівельно-господарських магазинів. Про це повідомила поліція Києва.

Порушниця вигадала історії про свою волонтерську діяльність та заявляла, що має можливість купувати різні товари за зниженими цінами. Її дії пошкодили 18 осіб, загальна сума завданих збитків перевищує шість мільйонів гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, та обвинувальний акт направлено до суду.

Ця жінка вже раніше була викрита поліцією за шахрайські дії, коли заволоділа грошима громадян. Під час розслідування виявлено, що вона вигадувала історії про волонтерську діяльність, щоб навести на обман людей, та використовувала це для особистої користі.

Обвинувальний акт направлено до суду за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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