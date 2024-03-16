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Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

  1. В Україні

Платник самостійно виявив та виправив помилки у звітності: чи застосовуються штрафи

10:56, 16 березня 2024
У податковій повідомляють, що у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафів та пені.
Платник самостійно виявив та виправив помилки у звітності: чи застосовуються штрафи
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи застосовуються штрафні санкції, якщо платник самостійно виявив та виправив помилки у звітності.

Зазначається, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни з 1 серпня 2023 року.

Зокрема, до п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, який доповнено новим пп. 69.38, згідно з яким тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.

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