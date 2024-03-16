Платник самостійно виявив та виправив помилки у звітності: чи застосовуються штрафи

У податковій повідомляють, що у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафів та пені.

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи застосовуються штрафні санкції, якщо платник самостійно виявив та виправив помилки у звітності.

Зазначається, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни з 1 серпня 2023 року.

Зокрема, до п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, який доповнено новим пп. 69.38, згідно з яким тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.

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