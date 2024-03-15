Зрадниця України Ані Лорак подала на російське громадянство

Ані Лорак не лише підтримує росію, а й подала заяву на отримання громадянства.

Джерело фото: KP.UA

Зіркова українська співачка-зрадниця Ані Лорак, яка вже давно працює та проживає в росії навіть під час російської агресії проти України ігнорувала дії кремля. Після початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, вона залишилася в росії, продовжуючи заробляти там гроші, незважаючи на те, що її рідні та близькі перебувають під обстрілами в Україні.

За даними росЗМІ, нещодавно з'явилася інформація про те, що Лорак подала заяву на отримання російського громадянства. За даними російських ЗМІ, про це повідомили особи, близькі до співачки.

«Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки - ред.) подала заяву на отримання громадянства росії ще в лютому», - йдеться в повідомленні.

Сама артистка поки не коментувала цю інформацію.

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