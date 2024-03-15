Предательница Украины Ани Лорак подала на российское гражданство

Ани Лорак не только поддерживает россию, но и подала заявление на получение гражданства.

Источник фото: KP.UA

Звездная украинская певица-предательница Ани Лорак, которая уже давно работает и проживает в россии даже во время российской агрессии против Украины игнорировала действия кремля. После начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, она осталась в россии, продолжая зарабатывать там деньги, несмотря на то, что ее родные и близкие находятся под обстрелами в Украине.

По данным росСМИ, недавно появилась информация о том, что Лорак подала заявление на получение российского гражданства. По данным российских СМИ, об этом сообщили лица, близкие к певице.

"Каролина Куек (настоящее имя артистки - ред.) подала заявление на получение гражданства россии еще в феврале", - говорится в сообщении.

Сама артистка пока не комментировала эту информацию.

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