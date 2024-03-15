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  1. В мире

Адвокаты Алека Болдуина требуют снять с него обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

14:03, 15 марта 2024
Адвокаты актера считают, что прокуроры нарушили закон при формировании обвинительного заключения.
Адвокаты Алека Болдуина требуют снять с него обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс
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В четверг, 14 марта, адвокаты американского актера Алека Болдуина обратились в суд с просьбой снять с него обвинение в непреднамеренном убийстве в 2021 году кинематографистки Галины Хатчинс, передает Reuters.

Защитники актера утверждают, что гособвинители нарушили постановления суда, раскрыв информацию СМИ о непреднамеренном убийстве, что «несправедливо сыграло против Болдуина».

«Довольно. Это злоупотребление системой и оскорбление невиновного человека, чьи права были попраны до крайности. Суд должен отклонить обвинительное заключение», — цитирует адвокатов газета Express.

В ходатайстве также утверждали, что обвинение «незаконно лишило» жюри присяжных доказательств в пользу Болдуина, в частности, непредоставление свидетелям Болдуина «возможности для дачи показаний».

По словам адвокатов, прокуроры «публично протащили Болдуина через выгребную яму, созданную их нарушениями, не обращая внимания на тот факт, что серьезные уголовные обвинения висели над его головой в течение двух с половиной лет».

Издание напоминает, что в январе этого года Болдуину было повторно предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве, и он предстанет перед судом, назначенным на 10 июля.

Ранее сообщалось, что актеру удалось договориться о мире с семьей Гатчинз, однако осенью прокуратура, которая рассматривала это дело заявила, что мировое соглашение не может повлиять на выдвижение уголовного обвинения.

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