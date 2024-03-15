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  1. У світі

Адвокати Алека Болдуїна вимагають зняти з нього звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс

14:03, 15 березня 2024
Адвокати актора вважають, що прокурори порушили закон під час формування обвинувального висновку.
Адвокати Алека Болдуїна вимагають зняти з нього звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс
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У четвер, 14 березня, адвокати американського актора Алека Болдуїна звернулися до суду з проханням зняти з нього звинувачення у ненавмисному вбивстві у 2021 році кінематографістки Галини Хатчінс, передає Reuters.

Захисники актора стверджують, що держобвинувачі порушили ухвали суду, розкривши інформацію ЗМІ про ненавмисне вбивство, що «несправедливо зіграло проти Болдуїна».

«Досить. Це зловживання системою та образу невинної людини, чиї права були знехтувані до крайності. Суд має відхилити обвинувальний висновок», - цитує адвокатів газета Express.

У клопотанні також стверджується, що звинувачення «незаконно позбавило» журі присяжних доказів на користь Болдуїна, зокрема, ненадання свідкам Болдуїна «можливості для надання свідчень».

За словами адвокатів, прокурори «прилюдно протягли Болдвіна через вигрібну яму, створену їхніми порушеннями, не звертаючи уваги на той факт, що серйозні кримінальні звинувачення висіли над його головою протягом двох з половиною років».

Видання нагадує, що у січні цього року Болдуїну було повторно пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві, і він постане перед судом, який було призначено на 10 липня.

Раніше ми писали, що акторові вдалося домовитися про мир із родиною Гатчинз, однак восени прокуратура, яка розглядала цю справу заявила, що мирова угода не може вплинути висунення кримінального звинувачення.

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