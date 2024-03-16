Плательщик самостоятельно обнаружил и исправил ошибки в отчетности: применяются ли штрафы

В налоговой сообщают, что в случае самостоятельного исправления налогоплательщиком ошибок, повлекших занижение налогового обязательства, такой плательщик освобождается от начисления и уплаты штрафов и пени.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, применяются ли штрафные санкции, если плательщик самостоятельно обнаружил и исправил ошибки в отчетности.

Отмечается, что Законом Украины от 30 июня 2023 № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» внесены изменения с 1 августа 2023 года.

В частности, к п. 69 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, дополненного новым пп. 69.38, согласно которому временно, на период с 01 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины « Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. № 2102-IX, в случае самостоятельного исправления налогоплательщиком с соблюдением порядка, требований и ограничений, определенных ст. 50 НКУ, ошибок, приведших к занижению налогового обязательства, такой плательщик освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 50.1 ст. 50 НКУ и пени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.