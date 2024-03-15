В Киеве псевдоволонтерка обманывала людей под предлогом скидок на строительные товары

В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить женщину, которая совершила мошенничество, обманывая людей, пострадавших от войны, под предлогом предоставления скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов. Об этом сообщила полиция Киева.

Нарушительница придумала истории о своей волонтерской деятельности и заявляла, что имеет возможность покупать различные товары по сниженным ценам. Ее действия повредили 18 человек, общая сумма нанесенного ущерба превышает шесть миллионов гривен. Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

Эта женщина уже ранее была разоблачена полицией за мошеннические действия, когда завладела деньгами граждан. В ходе расследования установлено, что она придумывала истории о волонтерской деятельности, чтобы навести на обман людей, и использовала это для личной выгоды.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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