Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Лицам, проходившим военную службу после 24 февраля 2022 года, предлагают предоставить льготы для ввоза автомобилей в Украину. Соответствующие законопроекты 11080 и 11081 об изменениях в Налоговый кодекс об установлении налоговых льгот на операции по ввозу транспортных средств для лиц, привлеченных к защите Украины и Таможенного кодекса – об особенностях налогообложения ввозной пошлиной зарегистрировали 13 марта группа народных депутатов, среди которых Роман Костенко, Мария Мезенцева, Марьяна Безуглая и другие.

Как указывают авторы, государство может мотивировать лиц, принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны разными способами, включая финансовые стимулы, социальные льготы.

Проектом Закона предусматривается внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по установлению налоговых льгот на операции по ввозу транспортных средств для лиц, привлеченных к защите Украины, установив, что они облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом с учетом следующих особенностей:

для лиц, принадлежащих или входящих в состав сил безопасности и сил обороны Украины, и во время действия военного положения, начиная с 24 февраля 2022 года, проходивших службу не менее 36 месяцев, - облагаются налогом в половинном размере ставок, установленных на такие операции согласно Налоговым кодексом;

для лиц, принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны Украины и во время действия военного положения, начиная с 24 февраля 2022 года, проходивших службу не менее 24 месяцев, из которых не менее 12 месяцев выполняя боевые приказы (распоряжения), и/или лиц, принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны Украины, освобожденных из плена (кроме лиц, сдавшихся в плен добровольно), - освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом.

предусмотренные налоговые льготы применяются один раз в пять лет исключительно в отношении одного транспортного средства на одного человека.

предусмотренные налоговые льготы не применяются к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств, имеющих происхождение из рф

налоговые льготы не применимы к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств, среднерыночная стоимость которых составляет более 2 млн грн.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. По словам Арахамии, есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. «Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где тогда 600 тысяч?». Он подчеркнул, что уже в начале проверки Сырский нашел большое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. «Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Автор: Наталья Мамченко

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