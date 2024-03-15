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Рекламодатели TikTok будут искать конкурентов, если Сенат США примет решение о запрете, — СМИ

14:23, 15 марта 2024
Как сообщается, рекламодатели разрабатывают планы действий по запрету TikTok.
Рекламодатели TikTok будут искать конкурентов, если Сенат США примет решение о запрете, — СМИ
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Рекламодатели, использующие TikTok для привлечения молодых пользователей, совместно с конкурентами в социальных сетях разрабатывают планы действий в случае непредвиденных обстоятельств, таких как продажа или запрет приложения для коротких видео в США. Однако они воздерживаются от смены маркетинговых бюджетов до тех пор, пока не увидят официальных действий Сената. Об этом пишет  Reuters.

Как известно, республиканцы Палаты представителей проголосовали в среду за то, чтобы заставить китайскую технологическую компанию ByteDance продать TikTok примерно через шесть месяцев, иначе ей грозит запрет, что является одной из наиболее серьезных проблем для компании, которая уже давно сталкивается с вопросами по поводу проблем национальной безопасности.

Белый дом призвал Сенат принять законопроект, а президент США Джо Байден пообещал его подписать.

По словам экспертов по рекламе, Meta's Reels и YouTube's Shorts, крупнейшие конкуренты TikTok, получат выгоду от рекламных бюджетов, если приложение будет запрещено, пишет Reuters.
TikTok не ответил на запрос о комментариях. Компания заявила, что воспользуется своими законными правами, чтобы предотвратить запрет, который, по ее словам, «заберет миллиарды долларов из карманов авторов и малого бизнеса», пишет издание.

«Импульс вокруг этого закона выше, чем в предыдущих национальных усилиях по сокращению или продаже TikTok, и рекламодатели пристально следят за развитием событий», — сказала Жасмин Энберг, главный аналитик исследовательской компании Insider Intelligence.

Если законопроект будет принят, «это заставит нас еще больше насторожиться», — сказал Джек Джонстон, старший директор по социальным инновациям Tinuiti, фирмы цифрового маркетинга, которая работала с такими брендами, как Revlon и Elf ​​Cosmetics.

Тем не менее, три фирмы цифрового маркетинга, в том числе Tinuiti, сообщили изданию Reuters, что советуют клиентам сохранять «обычный» подход к TikTok, отметив, что вирусное приложение пережило несколько предыдущих попыток ограничить его доступность в США.

Хотя рекламные бюджеты планируются на несколько месяцев вперед, бренды могут быстро размещать или размещать рекламу в социальных сетях, чтобы реагировать на события.

Высокие ставки, связанные с запретом такого крупного приложения, как TikTok, делают полный запрет маловероятным, сообщила изданию одна фирма по цифровой рекламе, отказавшись называть свое имя.

Продажа приложения более вероятна, и примерно шестимесячный график поможет брендам подготовиться, сказал Джек Джонстон.

Если приложение продается во время курортного сезона, критического периода продаж для многих компаний, «тогда появляется немного больше срочности для брендов, которые полагаются на это время года для получения большей части своих доходов», добавил Джонстон.

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