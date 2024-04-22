TikTok уволит ключевого переговорщика, провалившего лоббирование соцсети в США — СМИ

Юрисконсульт американской компании TikTok и ее китайской материнской компании ByteDance Ltd Эрих Андерсен, ведущий многолетние переговоры с американским правительством, может покинуть пост.

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Как известно, Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США.

На фоне этого TikTok готовится устранить главного консультанта Эриха Андерсена, ответственного за убеждение правительства США в том, что компания делает достаточно, чтобы предотвратить обеспокоенность ее связями с Китаем, передает Bloomberg.

Эрих Андерсен вел многолетние переговоры с американским правительством, чтобы показать, что приложение делает достаточно, чтобы предотвратить доступ Китая к данным американских пользователей или влияние на то, что они видят в своих лентах.

Эти усилия не смогли убедить американских законодателей.

По словам людей, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, Андерсен покинет свою нынешнюю должность.

В TikTok сообщили, что информация о возможном увольнении Андерсена же неправдивой.

Ранее сообщалось, что рекламодатели TikTok будут искать конкурентов, если Сенат США примет решение о запрете.

Добавим, Еврокомиссия может наложить ограничения на компании X Илона Маска, TikTok и Booking.

Кроме того, TikTok подозревают в распространении пропаганды и теорий заговоров.

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