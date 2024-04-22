На Киевщине микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть: фото

Два человека погибли, семеро – в тяжелом состоянии.

На территории Иванковской общины вблизи села Олива микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть. Трагедия произошла утром в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Спасатели установили, что на трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка и провалился в пропасть. В салоне находились 9 пассажиров, которых бойцы ГСЧС деблокировали.

К сожалению, известно о двух погибших. Еще семь человек – в тяжелом состоянии.

Бригадами «скорой» пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.