Совершенствование онлайн-коммуникации с налогоплательщиками: какие новации в регистрации

В налоговой сообщили о новациях в регистрации налогоплательщиков.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 марта вступил в силу Закон Украины от 23 февраля 2024 года № 3603-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства » (далее – Закон №3603).

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило, що Законом № 3603 узгоджено норми Кодексу з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якими суб'єкти господарювання можуть зазначити прохання про добровільну реєстрацію платником ПДВ та/або про обрання спрощеної системи оподаткування та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій не лише під час державної реєстрації такої особи, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац третій пункту 183.7 статті 183, абзац сьомий підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298, абзаци сьомий та восьмий підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

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