В Одесской области шахеды попали в фермерское хозяйство: поврежден склад и техника, фото

5 вражеских дронов уничтожили силы ПВО.

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Страна-агрессор рф в очередной раз атаковала Одесщину шахедами. Силами ПВО было уничтожено 5 ударных дронов. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Но есть и попадание. Шахеды попали по территории фермерского хозяйства.

Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших.

При процессуальном руководстве прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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