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Дмитрий Наталуха сообщил о результатах первого заседания Наблюдательного Совета UIF в Брюсселе

13:16, 22 апреля 2024
В Брюсселе прошло первое заседание Наблюдательного Совета Инвестиционного Фонда для Украины.
Дмитрий Наталуха сообщил о результатах первого заседания Наблюдательного Совета UIF в Брюсселе
Источник фото: sluga-narodu.com
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В Брюсселе прошло первое заседание Наблюдательного Совета Инвестиционного Фонда для Украины (Ukraine Investment Framework). В качестве представителя от Верховной Рады участие в заседании принял председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, целью первого заседания Наблюдательного Совета было утверждение регламента работы, Стратегических направлений Инвестиционной программы, которыми она будет руководствоваться в своей деятельности, и предоставление заключения относительно предложений по пополнению действующих гарантийных соглашений и операций по смешанному кредитованию.

«Ukraine Investment Framework – это 9,3 млрд евро именно на развитие экономики. Через разные инструменты, такие как кредитные гарантии и смешанное финансирование, этот элемент должен помочь Украине привлечь дополнительные инвестиции», – отметил Дмитрий Наталуха.

Председатель Комитета убежден, что Инвестиционный фонд для Украины станет надежным инструментом мобилизации инвестиций и улучшения доступа к финансовой помощи.

«Планы амбициозные. По оценкам Еврокомиссии Ukraine Investment Framework поможет привлечь €40 млрд частных и структурных инвестиций. При бюджете этой составляющей в €9,3  млрд – заложенный мультипликатор превышает х4. Для сравнения это эквивалент всех прямых иностранных инвестиций в Украину с 2012 года», – подчеркнул Дмитрий Наталуха.

Регламент также предусматривает, что Европейская Комиссия в рамках реализации UIF будет оказывать поддержку Наблюдательному Совету. Наблюдательный совет будет осуществлять стратегическое и оперативное управление, а также будет оказывать поддержку Европейской Комиссии по реализации различных аспектов UIF. В состав Наблюдательного Совета вошли представители Комиссии, стран ЕС, органов государственной власти Украины и Верховной Рады Украины как наблюдателя.

«Лично для меня большая честь представлять Парламент Украины в Управляющем Совете UIF, потому что эта инициатива далеко незаурядная. Помочь коллегам расставить правильные приоритеты в финансировании проектов и сконцентрироваться на том, что представляет украинский интерес – переработка и создание добавленной стоимости и рабочих мест. На моей памяти это первая столь масштабная программа привлечения инвестиций в реальный сектор экономики для отдельной страны за пределами ЕС. И это указывает не только о приверженности помощи Украине от наших партнеров, а действительно о желании видеть Украину в европейской семье», – резюмировал Дмитрий Наталуха.

Регламент ЕС 2024/792 о создании Ukraine Facility предусматривает создание Инвестиционного фонда для Украины (Ukraine Investment Framework), который поможет Украине мобилизовать инвестиции и улучшить доступ к финансовой помощи в виде финансовых инструментов, бюджетных гарантий и комбинированных инструментов (blending instruments).

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