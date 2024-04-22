Дмитро Наталуха повідомив про результати першого засідання Наглядової Ради UIF у Брюсселі

У Брюсселі пройшло перше засідання Наглядової Ради Інвестиційного Фонду для України.

Джерело фото: sluga-narodu.com

У Брюсселі відбулося перше засідання Наглядової Ради Інвестиційного Фонду для України (Ukraine Investment Framework). У якості представника від Верховної Ради участь у засіданні взяв Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, метою першого засідання Наглядової Ради було затвердження регламенту роботи, Стратегічних напрямів Інвестиційної програми, якими вона керуватиметься у своїй діяльності, та надання висновку щодо пропозицій стосовно поповнення чинний гарантійних угод та операцій зі змішаного кредитування.

«Ukraine Investment Framework – це 9,3 млрд євро саме на розвиток економіки. Через різні інструменти, такі як кредитні гарантії та змішане фінансування, цей елемент має допомогти Україні залучити додаткові інвестиції», – зазначив Дмитро Наталуха.

Голова Комітету висловив переконання, що Інвестиційний фонд для України стане надійним інструментом мобілізації інвестицій та покращення доступу до фінансової допомоги.

«Плани амбітні. За оцінками Єврокомісії Ukraine Investment Framework допоможе залучити €40 млрд приватних та структурних інвестицій. При бюджеті цієї складової у €9,3 млрд – закладений мультиплікатор перевищує х4. Для порівняння, це еквівалент всіх прямих іноземних інвестицій в Україну з 2012 року», – наголосив Дмитро Наталуха.

Регламент також передбачає, що Європейській Комісії в рамках реалізації UIF надаватиме підтримку Наглядова Рада. Наглядова Рада здійснюватиме стратегічне та оперативне управління, а також надаватиме підтримку Європейській Комісії щодо реалізації різноманітних аспектів UIF. До складу Наглядової Ради увійшли представники Комісії, країн ЄС, органів державної влади України та Верховної Ради України – як спостерігача.

«Особисто для мене велика честь представляти Парламент України у Керівній Раді UIF, бо ця ініціатива далеко непересічна. Допомогти колегам розставити правильні пріоритети у фінансуванні проєктів і концентруватися на тому, що становить український інтерес – переробка і створення доданої вартості та робочих місць. На моїй пам’яті це перша настільки масштабна програма залучення інвестицій в реальний сектор економіки для окремої країни поза межами ЄС. І це вказує не тільки про відданість допомозі України від наших партнерів, а, дійсно, про бажання бачити Україну в європейській сім’ї», – резюмував Дмитро Наталуха.

Регламент ЄС 2024/792 про створення Ukraine Facility передбачає створення Інвестиційного фонду для України (Ukraine Investment Framework), який допоможе Україні мобілізувати інвестиції та покращити доступ до фінансової допомоги у вигляді фінансових інструментів, бюджетних гарантій та комбінованих інструментів (blending instruments).

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