21 квітня перестало битися серце голови Ратнівського районного суду Ляха Василя Івановича.

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У Волинський області пішов із життя суддя Ратнівського районного суду Волинської області Василь Лях. Про трагічну подію повідомили у пресслужбі судової влади Україні.

«Колектив територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області та суддівський корпус Волині висловлюють глибокі співчуття з приводу передчасної смерті судді Ратнівського районного суду Волинської області Ляха Василя Івановича, який сумлінно та віддано працював у системі правосуддя.

Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто знав, любив і шанував Василя Івановича.

Вічна та світла пам’ять», - повідомили там.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Ляха.