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У Києві керівник управління соцзахисту нарахував собі 145 000 грн премій, які призначались підлеглим

13:52, 22 квітня 2024
Посадовець підписував накази про власне преміювання за нібито виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні підрозділу.
У Києві керівник управління соцзахисту нарахував собі 145 000 грн премій, які призначались підлеглим
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику районного управління соціального захисту, який нарахував собі 145 тисяч гривень премії, які призначались підлеглим. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік, працюючи на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинського району, з березня по липень 2023 року підписував накази про власне преміювання за нібито виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні підрозділу. Проте кошти, які він собі нараховував, виділялись для оплати праці працівників. Таким чином чоловік спричинив матеріальні збитки державі у сумі 145 тисяч гривень.

35-річному посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слідчі звернуться із клопотанням до суду щодо відсторонення чоловіка від займаної посади.

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