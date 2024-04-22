В Киеве руководитель управления соцзащиты насчитал себе 145 000 грн премий, которые предназначались подчиненным

Чиновник подписывал приказы о собственном премировании за якобы выполнение особо важных задач и личную инициативу в улучшении подразделения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю районного управления социальной защиты, который насчитал себе 145 тысяч гривен премии, которые назначались подчиненным. Об этом сообщила пресслужба столичной полиции.

Правоохранители установили, что мужчина, работая на должности начальника управления социальной защиты населения Святошинского района, с марта по июль 2023 подписывал приказы о собственном премировании за якобы выполнение особо важных задач и за личную инициативу в улучшении подразделения. Однако средства, которые он себе начислял, выделялись для оплаты труда работников. Таким образом мужчина нанес материальный ущерб государству в сумме 145 тысяч гривен.

35-летнему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Также следователи обратятся с ходатайством в суд об отстранении мужчины от занимаемой должности.

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