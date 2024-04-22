21 апреля перестало биться сердце председателя Ратновского районного суда Ляха Василия Ивановича.

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В Волынской области ушел из жизни судья Ратневского районного суда Волынской области Василий Лях. О трагическом событии сообщили в пресс-службе судебной власти Украины.

«Коллектив территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Волынской области и судейский корпус Волыни выражают глубокие соболезнования по поводу преждевременной смерти судьи Ратневского районного суда Волынской области Ляха Василия Ивановича, который добросовестно и преданно работал в системе правосудия.

Пусть доброе, светлое воспоминание навсегда останется в сердцах родных, коллег и всех, кто знал, любил и чтил Василия Ивановича.

Вечная и светлая память», - сообщили там.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Ляха.