На Одещині шахеди поцілили у фермерське господарство: пошкоджений склад та техніка, фото

5 ворожих дронів знищили сили ППО.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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Країна-агресор рф вкотре атакувала Одещину шахедами. Силами ППО було знищено 5 ударних дронів. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Але є і влучання. Шахеди поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. На щастя, без постраждалих.

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Одеська міськрада

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