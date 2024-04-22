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Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків: які новації у реєстрації

12:58, 22 квітня 2024
У податковій повідомили про новації у реєстрації платників податків.
Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків: які новації у реєстрації
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 березня набрав чинності Закон України від 23 лютого 2024 року № 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (далі – Закон №3603).

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило, що Законом № 3603 узгоджено норми Кодексу з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно з якими суб'єкти господарювання можуть зазначити прохання про добровільну реєстрацію платником ПДВ та/або про обрання спрощеної системи оподаткування та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій не лише під час державної реєстрації такої особи, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац третій пункту 183.7 статті 183, абзац сьомий підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298, абзаци сьомий та восьмий підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

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