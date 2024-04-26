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В Украине сообщили о подозрении заместителю гендиректора Росатома в разграблении ЧАЭС

15:49, 26 апреля 2024
Заместителя гендиректора Росатома подозревают в разграблении Чернобыльской АЭС во время оккупации.
В Украине сообщили о подозрении заместителю гендиректора Росатома в разграблении ЧАЭС
Источник фото: pon.org.ua
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Следователями Нацполиции Украины объявлено подозрение заместителю генерального директора Росатома Николаю Мулюкину из-за его причастности к разграблению Чернобыльской АЭС во время оккупации. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Мулюкин, который является российским генерал-майором полиции, стал первым должностным лицом рф, которому объявлено подозрение за совершение преступления такого масштаба. Он руководил ограблением атомной электростанции во время ее оккупации, сохраняя работников станции и нацгвардейцев, которые защищали объект, в качестве заложников.

По данным следствия, Мулюкин лично находился на территории Чернобыльской АЭС, где "специалисты" не имели четкого плана относительно будущей судьбы станции и просто разграбили ее имущество. Более 100 российских граждан были идентифицированы как участники этих событий, а руководство оккупантов на объекте принадлежало именно Мулюкину.

Представители национальной полиции отмечают, что раскрытие этого преступления стало возможным благодаря колоссальной работе следователей и сотрудников уголовного анализа, которые продолжают осуществлять расследование.

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