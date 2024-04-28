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С мая водители должны включать дневные ходовые огни при движении за пределами населенного пункта круглый год

12:08, 28 апреля 2024
Теперь фары за пределами населенного пункта следует включать круглый год.
С мая водители должны включать дневные ходовые огни при движении за пределами населенного пункта круглый год
Источник фото: СМИ
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В прошлом году Кабмин принял изменения в правила дорожного движения, касающиеся сезонного включения ближнего света фар или ходовых огней при движении за пределами населенных пунктов.

«Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Предусмотрена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев. Уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей», - сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 20 октября прошлого года.

Ранее с 1 мая водители могли больше не включать свет, поскольку правило действовало только в период короткого светового дня (с 1 октября по 30 апреля). Но Правительство отменило временные промежутки.

Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время года. При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства, авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.

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