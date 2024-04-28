Ветеранам доступна программа льготного кредитования для бизнеса – какие условия

По условиям программы, в кредит предусмотрена сумма до 5 млн грн сроком до 60 месяцев.

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Украинский коммерческий банк, находящийся в государственной собственности, Ощадбанк представил новую программу «Бизнес 4.5.0» для микро-, малого и среднего бизнеса. Как сообщают в Минреинтеграции, воспользоваться услугой могут ветераны, их семьи и предприятия, в составе которых 30% персонала — ветераны/участники боевых действий.

По условиям программы, в кредит предусмотрена сумма до 5 млн грн сроком до 60 месяцев. Средства могут быть потрачены на приобретение основных средств, ремонт помещений, пополнение оборотного капитала и т.д.

По кредиту будет действовать льготная ставка: на инвестиционные нужды - 5-9%, на оборотный капитал - 13% (в случае кредитования социальных предприятий с участием фонда WNISEF будет действовать ставка 4-8%).

С подробной информацией и условиями кредитования можно ознакомиться в банке.

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