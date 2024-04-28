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В Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести – данные от Омбудсмана

14:05, 28 апреля 2024
Украина работает над тем, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.
В Украине почти 37 тысяч человек считаются пропавшими без вести – данные от Омбудсмана
Источник фото: Офис Омбудсмана Украины
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Почти 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.

«рф похищает гражданских еще с 2014 года. Ситуация значительно обострилась после полномасштабного вторжения. Гражданские подвергаются разным формам насилия», – отметил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

По его словам, домой удалось вернуть только 147 гражданских заложников.

Среди почти 37 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести, – дети, гражданские и военные. Однако, отмечает Лубинец, эти цифры могут быть значительно больше. Кроме того, Украина верифицировала около 1700 человек, которых незаконно задержала рф.

«В то же время мы делаем все возможное, чтобы сдвинуть вопрос возвращения гражданских с точки ноль. В частности, это в фокусе работы Офиса Омбудсмана и одна из задач пункта 4 Формулы мира. Кроме этого, по инициативе нашей институции Украина создала Международную платформу за освобождение незаконно задержанных рф гражданских лиц», – акцентировал Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения. Такую коммуникацию проводили с Турцией.

Также обсуждается открытие процесса уголовного преследования высшего руководства россии за похищение гражданских.

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