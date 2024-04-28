МИД Италии вызвало посла рф через передачу Газпрому активов Ariston

Италия вызывает российского посла из-за поглощения дочерней компании Ariston.

МИД Италии вызвало посла рф в Риме после передачи москвой дочерней компании итальянской группы Ariston Thermo Group под «временное управление» российского энергетического гиганта «Газпром». Об этом сообщает «Euractiv».

«Правительство требует разъяснений по поводу национализации Ariston Thermo Group», — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он добавил, что попросил высокопоставленного чиновника МИД Италии вызвать посла россии.

Ранее Таяни заявил, что Рим «готов защищать бизнес на всех международных рынках».

Представитель ЕС осудил этот шаг москвы, назвав его еще одним доказательством пренебрежения рф международным правом и правилами, и призвал отменить его.

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