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Apple возобновила переговоры с OpenAI относительно искусственного интеллекта для IPhone – СМИ

23:30, 28 апреля 2024
Ранее в этом году Apple уже вела переговоры по OpenAI, хотя с тех пор работа между двумя сторонами была минимальной.
Apple возобновила переговоры с OpenAI относительно искусственного интеллекта для IPhone – СМИ
Источник фото: Zhiyue / Unsplash
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Компании Apple Inc. и OpenAI возобновили переговоры по использованию технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.

Об этом сообщает «Bloomberg» со ссылкой на собственные источники.

Две компании начали обсуждать условия возможного соглашения и то, как функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18, следующую операционную систему Apple для iPhone.

Это свидетельствует о возобновлении переговоров между компаниями, которые были минимальными с начала текущего года. Apple также продолжает переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini.

Apple еще не приняла окончательного решения по партнерам, и нет гарантии, что сделка будет заключена. Вполне возможно, что компания в конце концов достигнет соглашения как с OpenAI, так и с Google или выберет совсем другого поставщика. Представители Apple, OpenAI и Google отказались от комментариев.

Следующая операционная система iPhone будет включать в себя несколько новых функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple – программном обеспечении ИИ, которое может генерировать текст, похожий на человеческое звучание. Но компания также ищет партнеров для создания функции чат-бота, подобной ChatGPT OpenAI, отмечают в СМИ.

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