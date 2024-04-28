Apple поновила перемовини з OpenAI щодо штучного інтелекту для IPhone – ЗМІ

Раніше цього року Apple уже вела переговори з OpenAI, хоча з тих пір робота між двома сторонами була мінімальною.

Джерело фото: Zhiyue / Unsplash

Компанії Apple Inc. та OpenAI відновили переговори про використання технології штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.

Про це повідомляє «Bloomberg» із посиланням на власні джерела.

Дві компанії почали обговорювати умови можливої угоди і те, як функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему Apple для iPhone.

Це свідчить про відновлення перемовин між компаніями, які були мінімальні від початку року. Apple також продовжує переговори з Google про ліцензування чат-бота Gemini.

Apple ще не прийняла остаточного рішення щодо партнерів, і немає гарантії, що угода буде укладена. Цілком можливо, що компанія зрештою досягне угоди як з OpenAI, так і з Google — або вибере зовсім іншого постачальника. Представники Apple, OpenAI і Google відмовилися від коментарів.

Наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple – програмному забезпеченні ШІ, яке може генерувати текст, схожий на людське звучання. Але компанія також шукає партнерів для створення функції чат-бота, подібної до ChatGPT OpenAI, зазначають у ЗМІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.