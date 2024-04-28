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Українцям пояснили, як захистити свої права під час замовлення послуг з ремонту взуття

11:45, 28 квітня 2024
Під час приймання замовлення на ремонт взуття виконавець визначає ступінь його зносу – незначний, середній та значний.
Українцям пояснили, як захистити свої права під час замовлення послуг з ремонту взуття
Джерело фото: Freepik.com
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Ремонт взуття допомагає продовжити термін експлуатації взуття та заощадити свої кошти і зберегти свою улюблену пару взуття. У Головному управління Держпродспоживслужби в Одеській області зазначають, що замовлення послуг з ремонту взуття оформлюється договором між споживачем і виконавцем відповідної послуги.

Документальним підтвердженням надання побутової послуги є договір та/або розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі.

У ремонт приймається взуття тільки в чистому вигляді. Під час приймання замовлення на ремонт взуття виконавець визначає ступінь його зносу за наявності вад – незначний, середній та значний:

  • незначний (20-30 %) – знос набойок, часткове відставання підборів і підошов від верху взуття, знос підошви в носковій частині, незначний знос підошов, зруйнування ниткових швів, пошкодження застібки-блискавки та інший незначний знос;
  • середній (40-60 %):
  • 40 % – частковий знос підборів, відставання підошов і підборів від верху взуття, знос підкладки у п’ятковій частині, зруйнування швів;
  • 50 % – знос підборів, що потребує їх заміни, пошкодження обтяжки підборів, перелом геленки, повторне пошкодження застібки-блискавки;
  • 60 % – деформація форми носково-пучкової або п’яткової частини взуття, знос підошов і підборів, що потребує їх заміни, розрив верху взуття тощо;
  • значний (80 %) – знос деталей верху та низу взуття, що потребує перетяжки із заміною деталей низу, з союзок і задинок, знос верху, що потребує заміни.

Виконавець повідомляє споживачу про ступінь зносу взуття до приймання його в ремонт. Відсоток зносу взуття погоджується із замовником.

Вартість прийнятого в ремонт взуття встановлюється за погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів і зазначається разом з відсотком зносу в договорі (квитанції).

Оцінка взуття може не проводитися у разі виконання ремонту в присутності замовника.

Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами, затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у готівковій або безготівковій формі визначається виконавцем за погодженням із замовником (до надання послуги або після її надання, часткова оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення).

При розрахунках із замовником через реєстратори розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром (якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний код. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору (копія квитанції).

При розрахунках із замовником без застосування реєстраторів йому видається квитанція за формами N ПО-В-1 (виготовлення), N ПО-Р-1 (ремонт) та N ПО-Д-2 (ремонт у присутності замовника), затвердженими наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8 (z0389-95) «Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкцій щодо їх використання», зареєстрованим Міністерством юстиції України 25.10.95 року за №389/925.

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