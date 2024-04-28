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Продаж тютюнових виробів у магазинах duty free впав на 91%

11:27, 28 квітня 2024
З жовтня по березень спостерігається значне зменшення обсягів реалізації магазинами duty free тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
Продаж тютюнових виробів у магазинах duty free впав на 91%
Джерело фото: boryspil.mydutyfree.net
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Продажі магазинами безмитної торгівлі (duty free) тютюнових виробів на один касовий чек в Україні з жовтня 2023 року по березень 2024 року скоротилися на 87%, а загальний обсяг реалізації на 91%, порівняно з аналогічними періодами 2022 і 2023 років.

Про це повідомила Державна митна служба.

Згідно з повідомленням, з жовтня 2023 року по березень 2024 року спостерігається значне зменшення обсягів реалізації магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а саме:

  • середня кількість тютюнових виробів на 1 касовий чек знизилась порівняно з аналогічними періодами 2022 та 2023 років на 87% (з 15 до 2 пачок) та відповідно знизились обсяги реалізації продукції на 91% (з 9,6 млн до 847,2 тис. пачок).
  • середній об’єм алкогольних напоїв на 1 касовий чек знизився у порівнянні з аналогічними періодами 2022 та 2023 років на 50% (з 2 до 1 літра) та відповідно знизились обсяги реалізації продукції на 42% (з 944,2 тис. л до 544,7 тис. л.).

За даними Держмитниці, в Україні наразі зареєстровано 39 магазинів безмитної торгівлі, водночас здійснюють свою діяльність лише 14.

Зазначимо, що 1 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 10.08.2023 № 3326-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів». Ним, зокрема, встановлені обсяги реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби і передбачена адміністративна відповідальність за перевищення таких лімітів. 

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