Продаж тютюнових виробів у магазинах duty free впав на 91%

Продажі магазинами безмитної торгівлі (duty free) тютюнових виробів на один касовий чек в Україні з жовтня 2023 року по березень 2024 року скоротилися на 87%, а загальний обсяг реалізації на 91%, порівняно з аналогічними періодами 2022 і 2023 років.
Про це повідомила Державна митна служба.
Згідно з повідомленням, з жовтня 2023 року по березень 2024 року спостерігається значне зменшення обсягів реалізації магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а саме:
За даними Держмитниці, в Україні наразі зареєстровано 39 магазинів безмитної торгівлі, водночас здійснюють свою діяльність лише 14.
Зазначимо, що 1 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 10.08.2023 № 3326-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів». Ним, зокрема, встановлені обсяги реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби і передбачена адміністративна відповідальність за перевищення таких лімітів.
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