Продажа табачных изделий в магазинах duty free упала на 91%

С октября по март наблюдается значительное уменьшение объемов реализации магазинами duty free табачных изделий и алкогольных напитков.

Источник фото: boryspil.mydutyfree.net

Продажи магазинами беспошлинной торговли (duty free) табачных изделий на один кассовый чек в Украине с октября 2023 по март 2024 года сократились на 87%, а общий объем реализации на 91% по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, с октября 2023 по март 2024 года наблюдается значительное уменьшение объемов реализации магазинами беспошлинной торговли табачных изделий и алкогольных напитков, а именно:

среднее количество табачных изделий на 1 кассовый чек снизилось по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов на 87% (с 15 до 2 пачек) и соответственно снизились объемы реализации продукции на 91% (с 9,6 млн до 847,2 тыс. пачек).

средний объем алкогольных напитков на 1 кассовый чек снизился по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов на 50% (со 2 до 1 литра) и соответственно снизились объемы реализации продукции на 42% (с 944,2 тыс. л до 544,7 тыс. л.).

По данным Гостаможни, в Украине зарегистрировано 39 магазинов беспошлинной торговли, в то же время осуществляют свою деятельность только 14.

Отметим, что 1 октября 2023 вступил в силу Закон Украины от 10.08.2023 № 3326-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о противодействии незаконному обороту табачных изделий». Им, в частности, установлены объемы реализации табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение суток и предусмотрена административная ответственность за превышение таких лимитов.

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