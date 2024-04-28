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В Украине заблокировали более 2500 сайтов с азартными играми – ОГП

11:09, 28 апреля 2024
В настоящее время расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.
В Украине заблокировали более 2500 сайтов с азартными играми – ОГП
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В Украине заблокировали более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Там отмечали, что по состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Сообщено о подозрении 21 человеку. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

В 2023 году стражи порядка зарегистрировали 169 правонарушений такой категории, о подозрении сообщили 74 лицам. В суд было направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Прекращена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 человек, которые являются членами преступных группировок.

Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний, подозреваемых в причастности к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино. В частности, продолжается производство по легализации средств с незаконных азартных игор онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое, находясь под контролем структур и граждан рф, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

После этого в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

Напомним, что 20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

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