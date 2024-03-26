КРАИЛ проверит законность рекламы азартных игр в киевском метро

В Комиссии заявили, что начали сбор информации.

Источник фото: epravda.com.ua

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена. Об этом пишет «Экономическая правда».

«КРАИЛ начато сбор информации, необходимой для рассмотрения дела о возможных признаках нарушения законодательства о рекламе в сфере организации и проведения азартных игр при распространении рекламы на территории Киевского метрополитена», – говорится в ответе.

Как отмечается, с октября прошлого года Комиссия приобрела полномочия следить за соблюдением требований закона «О рекламе» и наказывать игорный бизнес за его нарушение.

С тех пор, как пишут в СМИ, Комиссия не фиксировала ни одного случая нарушения законодательства о наружной рекламе азартных игр, которая законом полностью запрещена.

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