Реклама азартных игр и лотерей – в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей

На рассмотрении в Комиссии находится более 50 дел о возможных нарушениях Закона Украины «О рекламе».

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отметила на незаконности наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Об этом говорится в заявлении Комиссии.

«Наружная реклама других товаров (услуг, радиопередач и т.п.), в том числе спонсорство, в которую помещен бренд организатора азартных игр, … является рекламой, которая запрещена.

Тенденция по распространению рекламы азартных игр под видом спонсорства увеличивается, однако не останется без внимания КРАИЛ. Нарушители закона будут привлечены к ответственности», - отметили в Комиссии.

В КРАИЛ сообщили, что на сегодняшний день на рассмотрении в Комиссии находится более 50 дел о возможных нарушениях Закона Украины «О рекламе». Поэтому сейчас ведутся работы по сбору необходимой доказательной базы, устанавливаются лица, виновные в таких нарушениях, дается оценка таким действиям и готовятся материалы для наложения штрафных санкций возможным нарушителям.

Размер штрафной санкции может составить 2,130 млн грн (300 минимальных заработных плат).

Раньше мы писали, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

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