В Нидерландах неизвестный захватил в заложники посетителей кафе

Три человека в униформе работников кафе вышли из заведения.

Источник фото: ANP

В нидерландском городе Эде неизвестный взял в заложники посетителей кафе. По информации издания «NOS», жильцов около 150 близлежащих домов эвакуировали. Полиция просит граждан держаться вдали от центра города.

«В одном из зданий в центре города несколько человек взяты в заложники. На месте работают несколько бригад спецслужб», - сообщают правоохранители.

Впоследствии издание сообщило, что три человека в униформе работников кафе вышли из заведение, ими занимаются правоохранители.

Сколько именно человек находятся в заложниках, не уточняется.

Источник фото: ANP

Источник фото: Heitink

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