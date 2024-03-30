У Нідерландах невідомий захопив у заручники відвідувачів кафе

У нідерландському місті Еде невідомий узяв у заручники відвідувачів кафе. За інформацією видання «NOS», мешканців близько 150 довколишніх будинків евакуювали. Поліція просить громадян триматися подалі від центру міста.
«В одній із будівель у центрі міста кілька людей взяті у заручники. На місці працюють кілька бригад спецслужб», - повідомляють правоохоронці.
Згодом видання повідомило, що троє людей в уніформі працівників кафе вийшли із закладу, ними опікуються правоохоронці.
Скільки саме людей перебувають у заручниках, не уточнюється.
Джерело фото: ANP
Джерело фото: Heitink
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