У Нідерландах невідомий захопив у заручники відвідувачів кафе

Троє людей в уніформі працівників кафе вийшли із закладу.

Джерело фото: ANP

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У нідерландському місті Еде невідомий узяв у заручники відвідувачів кафе. За інформацією видання «NOS», мешканців близько 150 довколишніх будинків евакуювали. Поліція просить громадян триматися подалі від центру міста.

«В одній із будівель у центрі міста кілька людей взяті у заручники. На місці працюють кілька бригад спецслужб», - повідомляють правоохоронці.

Згодом видання повідомило, що троє людей в уніформі працівників кафе вийшли із закладу, ними опікуються правоохоронці.

Скільки саме людей перебувають у заручниках, не уточнюється.

Джерело фото: ANP

Джерело фото: Heitink

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