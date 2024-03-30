У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу наразі працює в Україні

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко запевнив, що системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання, зокрема й ворога.

Джерело фото: mvs.gov.ua

На сьогодні на території України вже розгорнуті різні комплекси відеомоніторингу – як місцевого, такі і регіонального рівнів. Також камери відеомоніторингу об'єднані на центральному рівні у інтеграційну платформу Національної поліції, яка наразі поєднує 9 регіонів і розширюється далі.

Як пишуть у Департаменті комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко заявив в інтерв’ю одному із українських медіа.

«Щодо реагування, то камери відеоспостереження дозволяють швидко відслідковувати рух автотранспорту або рух підозрілого громадянина, або того, хто знаходиться в розшуку», - зазначив заступник міністра.

За його словами, сьогодні є інтелектуальні камери, які дозволяють збирати риси обличчя і встановлювати, чи є збіги з тими громадянами, які оголошені в розшук.

«Одразу йде інформування тому співробітнику, який відповідальний за розшук осіб», – пояснив посадовець.

Він також повідомив, що загалом в Україні наразі приблизно 40 тисяч камер відеомоніторингу, без урахування тимчасово окупованих територій. «І це десь третина від потреби», – наголошує заступник очільника МВС.

Водночас Леонід Тимченко зауважив – якщо говорити про необхідну кількість відеокамер для щоб «ми були в безпеці», то такої кількості не існує.

Леонід Тимченко запевнив, що системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання, зокрема й ворога.

При цьому, за його словами, камер автофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах понад 250.

«Планується, що до кінця півріччя будуть встановлені додаткові камери, які раніше вже були закуплені. Всього їх буде більше 300», – додав заступник міністра.

Цієї кількості, констатує він, теж недостатньо.

«Скільки потрібно? Значно більше, тому що ми говоримо про збереження життів», – наголосив Леонід Тимченко.

Також ми писали, що Європарламент законом про штучний інтелект заборонив збирати зображення обличчя з записів камер відеоспостереження для створення баз даних.

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