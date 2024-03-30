Перехід на літній час: як вказується у квитках час відправлення та прибуття поїздів

В Укрзалізниці розповіли, як ходитимуть потяги після переходу на літній час.

Джерело фото: УЗ

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Україні переводитимуть годинники на літній час.

Це означає, що 31 березня українці о 3:00 стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

В Укрзалізниці наголосили, що передбачили цей момент і уже вказали час відправлення з урахуванням переходу.

«Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника», - зазначили там.

Нагадаємо, що в Україні перехід на літній і зимовий час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 №Про порядок обчислення часу на території України від 13 травня 1996 року. Датою переходу на літній час, зокрема, є остання неділя березня.

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