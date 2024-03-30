Україна вночі переходить на літній час – як переводити годинник

У ніч з суботи на неділю, 31 березня, українцям потрібно перевести годинники на літній час.

Україна переходить на літній час. Це означає, що 31 березня о 3:00 стрілка годинника переводиться на 1 годину вперед.

Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.

Зазначимо, що практично вся сучасна техніка – це смартфони, планшети, ноутбуки та комп'ютери – самі переводять час, і користувачам не потрібно робити це вручну. Хоча проконтролювати свої пристрої не завадить.

Водночас механічні годинники потрібно буде перевести самостійно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.