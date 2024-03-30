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Украина ночью переходит на летнее время – как переводить часы

11:34, 30 марта 2024
В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, украинцам следует перевести часы на летнее время.
Украина ночью переходит на летнее время – как переводить часы
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Украина переходит на летнее время. Это означает, что 31 марта в 3:00 стрелка часов переводится на 1 час вперед.

Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток.

Отметим, что практически вся современная техника – это смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры – сами переводят время, и пользователям это не нужно делать вручную. Хотя проконтролировать свои устройства не помешает.

В то же время, механические часы нужно будет перевести самостоятельно.

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