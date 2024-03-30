Переход на летнее время: как указывается в билетах время отправления и прибытия поездов

В Укрзализныце рассказали, как будут ходить поезда после перехода на летнее время.

Источник фото: УЗ

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Украине будут переводить часы на летнее время.

Это означает, что 31 марта украинцы в 3:00 стрелки часов переводят на один час вперед.

В Укрзализныце подчеркнули, что предусмотрели этот момент и уже указали время отправки с учетом перехода.

«Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов», - отметили там.

Напомним, что в Украине переход на летнее и зимнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров №509 о порядке исчисления времени на территории Украины от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

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