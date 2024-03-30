Медики рассказали, как облегчить адаптацию к летнему времени

Медики дали советы, как минимизировать негативное влияние перехода на летнее время на здоровье.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Украине будут переводить часы на летнее время. И хотя большинство адаптируется к новым условиям достаточно быстро и незаметно для здоровья, существуют уязвимые к таким изменениям люди.

Как пишут в КГГА, в основном это те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и людьми пожилого возраста. Также изменение времени может быть ощутимо для тех, чья работа требует ранних подъемов, требует повышенной концентрации внимания и т.д.

Такие отрицательные последствия объясняются нарушением циркадных ритмов сна, регулирующих все биологические процессы нашего организма. Когда мы начинаем засыпать и просыпаться раньше, наши «внутренние часы» требуют времени, чтобы перестроиться. И если ему не помочь, то может произойти ухудшение работы сердца, понижение когнитивных функций; повышаются риски, связанные с нарушениями ментального здоровья: тревога, депрессия, ухудшение настроения.

Среди рекомендаций врачей, как облегчить этот период и сделать его максимально комфортным, основная – начать переход на летнее время немного заранее.

К примеру, если привыкли подниматься в 7:00 утра, установите будильник в воскресенье – на 7:20. Тогда можно гораздо легче проснуться в понедельник в свои привычные 7:00.

Также в «переходные» дни специалисты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе днем, не пренебрегать завтраками, не забывать о физической активности.

Отдельно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы советуют внимательно контролировать давление, не пропускать прием назначенных медикаментов и по возможности поговорить о возможных рисках смены времени со своим семейным врачом.

Специалисты призывают быть внимательными к себе, прислушиваться к своему организму и советам врачей.

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