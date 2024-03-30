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Медики розповіли, як полегшити адаптацію до літнього часу

14:30, 30 березня 2024
Медики дали поради, як можна мінімізувати негативний вплив переходу на літній час на здоров’я.
Медики розповіли, як полегшити адаптацію до літнього часу
Джерело фото: Matt Bennett / Unsplash
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Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Україні переводитимуть годинники на літній час. І хоча більшість адаптується до нових умов досить швидко та непомітно для здоров’я, існують вразливі до таких змін люди.

Як пишуть у КМДА, здебільшого це ті, хто страждає серцево-судинними захворюваннями та люди літнього віку. Також зміна часу може бути відчутна для тих, чия робота потребує ранніх підйомів, вимагає підвищеної концентрації уваги тощо.

Такі негативні наслідки пояснюються порушенням циркадних ритмів сну, що регулюють усі біологічні процеси нашого організму. Коли ми починаємо засинати та просинатися раніше, наш «внутрішній годинник» потребує часу, щоб перелаштуватися. І якщо йому не допомогти, то може відбутися погіршення роботи серця, зниження когнітивних функцій; підвищуються ризики, пов’язані з розладами ментального здоров’я: тривога, депресія, погіршення настрою.

Серед рекомендацій лікарів, як полегшити цей період і зробити його максимально комфортним, основна – розпочати «перехід» на літній час трохи заздалегідь.

Наприклад, якщо звикли підніматися о 7:00 ранку, встановіть будильник у неділю – на 7:20. Тоді можна значно легше прокинутись у понеділок у свої звичні 7:00.

Також у «перехідні» дні фахівці рекомендують більше бувати на свіжому повітрі вдень, не нехтувати сніданками, не забувати про фізичну активність.

Окремо людям із проблемами серцево-судинної системи радять уважно контролювати тиск, не пропускати прийом призначених медикаментів та за можливості поговорити про можливі ризики зміни часу зі своїм сімейним лікарем.

Фахівці закликають бути уважними до себе, прислухатися до свого організму і порад лікарів.

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