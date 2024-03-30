Практика судов
  1. В Украине

В МВД рассказали, сколько камер видеомониторинга сейчас работает в Украине

13:50, 30 марта 2024
Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заверил, что системы видеонаблюдения защищены от внешнего вмешательства, в том числе и врага.
В МВД рассказали, сколько камер видеомониторинга сейчас работает в Украине
Источник фото: mvs.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сегодняшний день на территории Украины уже развернуты различные комплексы видеомониторинга – как местного, так и регионального уровней. Также камеры видеомониторинга объединены на центральном уровне в интеграционную платформу Национальной полиции, которая сейчас объединяет 9 регионов и расширяется дальше.

Как пишут в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заявил в интервью одному из украинских медиа.

«Что касается реагирования, то камеры видеонаблюдения позволяют быстро отслеживать движение автотранспорта или движение подозрительного гражданина или того, кто находится в розыске», - отметил заместитель министра.

По его словам, сегодня есть интеллектуальные камеры, которые позволяют собирать черты лица и устанавливать, есть ли совпадения с теми гражданами, которые объявлены в розыск.

«Сразу идет информирование тому сотруднику, который ответственен за розыск лиц», – объяснил должностное лицо.

Он также сообщил, что всего в Украине сейчас примерно 40 тысяч камер видеомониторинга, без учета временно оккупированных территорий. «И это где-то треть от потребности», – отмечает заместитель главы МВД.

В то же время Леонид Тимченко отметил – если говорить о необходимом количестве видеокамер для того, чтобы «мы были в безопасности», то такого количества не существует.

Леонид Тимченко заверил, что системы видеонаблюдения защищены от внешнего вмешательства, в том числе и врага.

При этом, по его словам, камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах более 250.

«Планируется, что к концу полугодия будут установлены дополнительные камеры, которые раньше уже были закуплены. Всего их будет больше 300», – добавил заместитель министра.

Этого количества, констатирует он, тоже недостаточно.

«Сколько нужно? Значительно больше, потому что мы говорим о сохранении жизней», – подчеркнул Леонид Тимченко.

Также мы писали, что Европарламент законом об искусственном интеллекте запретил собирать изображения лица с записей камер видеонаблюдения для создания баз данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд отказал защитнику в открытии апелляционного производства по жалобе на решение следственного судьи, вернувшего жалобу на уведомление о подозрении

Стало известно, где у госслужащих судебной власти самые большие зарплаты – Минфин обнародовал дашборд

Минфин показал дашборд, позволяющий видеть уровень заработных плат в государственных органах, в том числе в судах.

Верховный Суд объяснил, чем буллинг учеников со стороны педагога отличается от ссоры или конфликта

Сами по себе заявления родителей без доказательств действий педагога в отношении учащихся не свидетельствуют о буллинге и аморальности проступка, который является основанием для увольнения – Верховный Суд.

Госорганам и чиновникам запретят пользоваться Telegram – стало известно, при каких условиях

После признания структуры собственности Telegram «непрозрачной» запрет будет затрагивать проведение любых коммуникаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе переписки и устные переговоры.

Украина примет изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца апреля 2024 года – Меморандум с МВФ

Кроме изменений в рассмотрении дел в ВАКС, Украина должна разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая обоснованность сроков досудебного расследования, говорится в Меморандуме с МВФ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді