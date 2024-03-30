В МВД рассказали, сколько камер видеомониторинга сейчас работает в Украине

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заверил, что системы видеонаблюдения защищены от внешнего вмешательства, в том числе и врага.

Источник фото: mvs.gov.ua

На сегодняшний день на территории Украины уже развернуты различные комплексы видеомониторинга – как местного, так и регионального уровней. Также камеры видеомониторинга объединены на центральном уровне в интеграционную платформу Национальной полиции, которая сейчас объединяет 9 регионов и расширяется дальше.

Как пишут в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко заявил в интервью одному из украинских медиа.

«Что касается реагирования, то камеры видеонаблюдения позволяют быстро отслеживать движение автотранспорта или движение подозрительного гражданина или того, кто находится в розыске», - отметил заместитель министра.

По его словам, сегодня есть интеллектуальные камеры, которые позволяют собирать черты лица и устанавливать, есть ли совпадения с теми гражданами, которые объявлены в розыск.

«Сразу идет информирование тому сотруднику, который ответственен за розыск лиц», – объяснил должностное лицо.

Он также сообщил, что всего в Украине сейчас примерно 40 тысяч камер видеомониторинга, без учета временно оккупированных территорий. «И это где-то треть от потребности», – отмечает заместитель главы МВД.

В то же время Леонид Тимченко отметил – если говорить о необходимом количестве видеокамер для того, чтобы «мы были в безопасности», то такого количества не существует.

Леонид Тимченко заверил, что системы видеонаблюдения защищены от внешнего вмешательства, в том числе и врага.

При этом, по его словам, камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах более 250.

«Планируется, что к концу полугодия будут установлены дополнительные камеры, которые раньше уже были закуплены. Всего их будет больше 300», – добавил заместитель министра.

Этого количества, констатирует он, тоже недостаточно.

«Сколько нужно? Значительно больше, потому что мы говорим о сохранении жизней», – подчеркнул Леонид Тимченко.

Также мы писали, что Европарламент законом об искусственном интеллекте запретил собирать изображения лица с записей камер видеонаблюдения для создания баз данных.

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