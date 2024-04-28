В Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми — ОГП

Наразі розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

В Україні заблокували понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Там зазначали, що станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році правоохоронці зареєстрували 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомили 74 особам. До суду було скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, яких підозрюють у причетності до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема триває провадження щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян рф, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію Павла Петриченка, який звертав увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Парламентський Комітет з питань податкової політики 4 квітня рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Згодом у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

Нагадаємо, що 20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

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