Украинцам объяснили, как защитить свои права при заказе услуг по ремонту обуви

Ремонт обуви помогает продлить срок эксплуатации обуви и сэкономить свои средства и сохранить свою любимую пару обуви. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области отмечают, что заказ услуг по ремонту обуви оформляется договором между потребителем и исполнителем соответствующей услуги.
Документальным подтверждением предоставления бытовой услуги есть договор и/или расчетный документ, созданный в бумажной и/или электронной форме.
В ремонт принимается обувь только в чистом виде. Во время приема заказа на ремонт обуви исполнитель определяет степень его износа при наличии недостатков – незначительный, средний и значительный:
Исполнитель сообщает потребителю о степени износа обуви до приемки его в ремонт. Процент износа обуви согласовывается с заказчиком.
Стоимость принятой в ремонт обуви устанавливается по согласованию с заказчиком или на основании подтверждающих документов и указывается вместе с процентом износа в договоре (квитанции).
Оценка обуви может не производиться при выполнении ремонта в присутствии заказчика.
Услуги предоставляются в соответствии с перечнем и по ценам, утвержденным исполнителем. Порядок расчетов в наличной или безналичной форме определяется исполнителем по согласованию с заказчиком (до предоставления услуги или после ее предоставления, частичная оплата с окончательным расчетом при получении заказа).
При расчетах с заказчиком через регистраторы расчетных операций заказчику выдается кассовый чек кассиром (если есть центральный расчетный узел) или работником исполнителя, имеющим право доступа к регистратору и свой код. Вместе с чеком заказчику выдается второй экземпляр договора (копия квитанции).
При расчетах с заказчиком без применения регистраторов ему выдается квитанция по формам N ПО-В-1 (изготовление), N ПО-Р-1 (ремонт) и N ПО-Д-2 (ремонт в присутствии заказчика), утвержденных приказом Украинского союза объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 29.09.95 N 8 (z0389-95) «Об утверждении форм документов строгой отчетности и Инструкций по их использованию», зарегистрированным Министерством юстиции Украины 25.10.95 года под №389/925.
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