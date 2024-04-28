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Украинцам объяснили, как защитить свои права при заказе услуг по ремонту обуви

11:45, 28 апреля 2024
Во время приема заказа на ремонт обуви исполнитель определяет степень его износа – незначительный, средний и значительный.
Украинцам объяснили, как защитить свои права при заказе услуг по ремонту обуви
Источник фото: Freepik.com
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Ремонт обуви помогает продлить срок эксплуатации обуви и сэкономить свои средства и сохранить свою любимую пару обуви. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области отмечают, что заказ услуг по ремонту обуви оформляется договором между потребителем и исполнителем соответствующей услуги.

Документальным подтверждением предоставления бытовой услуги есть договор и/или расчетный документ, созданный в бумажной и/или электронной форме.

В ремонт принимается обувь только в чистом виде. Во время приема заказа на ремонт обуви исполнитель определяет степень его износа при наличии недостатков – незначительный, средний и значительный:

  • незначительный (20-30 %) – износ набойок, частичное отставание каблуков и подошв от верха обуви, износ подошвы в носочной части, незначительный износ подошв, разрушение ниточных швов, повреждение застежки-молнии и другой незначительный износ;
  • средний (40-60%):
  • 40 % – частичный износ каблука, отставание подошв и каблука от верха обуви, износ подкладки в пяточной части, разрушение швов;
  • 50 % – износ каблука, требующий их замены, повреждение обтяжки каблука, перелом геленки, повторное повреждение застежки-молнии;
  • 60% – деформация формы носочно-пучковой или пяточной части обуви, износ подошв и каблуков, что требует их замены, разрыв верха обуви и т.п.;
  • значительный (80 %) – износ деталей верха и низа обуви, требующий перетяжки с заменой деталей низа, с союзок и задинок, износ верха, что требует замены.

Исполнитель сообщает потребителю о степени износа обуви до приемки его в ремонт. Процент износа обуви согласовывается с заказчиком.

Стоимость принятой в ремонт обуви устанавливается по согласованию с заказчиком или на основании подтверждающих документов и указывается вместе с процентом износа в договоре (квитанции).

Оценка обуви может не производиться при выполнении ремонта в присутствии заказчика.

Услуги предоставляются в соответствии с перечнем и по ценам, утвержденным исполнителем. Порядок расчетов в наличной или безналичной форме определяется исполнителем по согласованию с заказчиком (до предоставления услуги или после ее предоставления, частичная оплата с окончательным расчетом при получении заказа).

При расчетах с заказчиком через регистраторы расчетных операций заказчику выдается кассовый чек кассиром (если есть центральный расчетный узел) или работником исполнителя, имеющим право доступа к регистратору и свой код. Вместе с чеком заказчику выдается второй экземпляр договора (копия квитанции).

При расчетах с заказчиком без применения регистраторов ему выдается квитанция по формам N ПО-В-1 (изготовление), N ПО-Р-1 (ремонт) и N ПО-Д-2 (ремонт в присутствии заказчика), утвержденных приказом Украинского союза объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 29.09.95 N 8 (z0389-95) «Об утверждении форм документов строгой отчетности и Инструкций по их использованию», зарегистрированным Министерством юстиции Украины 25.10.95 года под №389/925.

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